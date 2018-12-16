Тибо Куртуа: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди фанатов»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поддержал одноклубника Луку Модрича. Хорват недавно высказался о поведении тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский специалист ранее заявлял, что «Золотой мяч» должен получить Гризманн, а Куртуа получил приз лучшему голкиперу ФИФА The Best, потому что играет за «Реал».

«Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди болельщиков. Он всегда это делает: нападает на «Реал» за то, что он лучший в мире. Награда [лучшему голкиперу ФИФА The Best] не имеет ничего общего с «Реалом». Необходимо уважать мнение каждого, потому что у каждого есть право высказать его.

Я играл [в «Атлетико»] три года. Когда все время сражаешься с «Реалом» – лучшей командой в мире, – то говоришь какие-то популистские вещи.

В моем случае он сказал, что я выиграл трофей [лучшему голкиперу ФИФА The Best], потому что играл за «Реал». Но на чемпионате мира я был еще игроком «Челси», а за лучшего вратаря голосовали еще в июле», – сказал Куртуа.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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