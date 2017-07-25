Игорь Семшов может получить штраф за нарушение на матче «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

Игорь Семшов на данный момент является помощником главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича. На матче чемпионата России против «СКА-Хабаровска» Семшов нарушил техническое правило, которое карается штрафом.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что выход Игоря Семшова из технической зоны будет обсуждаться на заседании комитета.

«Есть одно замечание. Тренер «Арсенала» Семшов выходил за пределы технической зоны», — прокомментировал глава КДК.

В матч против «СКА-Хабаровска» тульский «Арсенал» победил со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС