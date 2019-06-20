Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Мадридский «Реал» не будет пытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Он попробует сделать это в будущем.

По данным испанской прессы, «Реал» отложил любые действия по приобретению француза на 2020 год. При этом сообщается, что клуб хотел бы видеть инициативу игрока в ведении переговоров.

20-летний нападающий перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах, забив в них 39 голов.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан на срок до 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: AS