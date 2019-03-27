«Уфа» расторгла контракт с Дмитрием Кириченко

Автор: Дарья Григорьева 0

Ufa Lokomotiv

«Уфа» и главный тренер Дмитрий Кириченко расторгли контракт. Расторжение произошло по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул и старший тренер Михаил Куприянов.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко и Михаила Куприянова за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — написано на официальном сайте клуба.

Напомним, Кириченко оказался в тренерском штабе «Уфы» летом прошлого года. После отставки Сергея Томарова, Кириченко назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, а в декабре он был уже утвержден в этой должности.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Уфа»

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