«Уфа» расторгла контракт с Дмитрием Кириченко

«Уфа» и главный тренер Дмитрий Кириченко расторгли контракт. Расторжение произошло по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул и старший тренер Михаил Куприянов.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко и Михаила Куприянова за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — написано на официальном сайте клуба.

Напомним, Кириченко оказался в тренерском штабе «Уфы» летом прошлого года. После отставки Сергея Томарова, Кириченко назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, а в декабре он был уже утвержден в этой должности.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Уфа»