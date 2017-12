Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил продление контракта с дортмундской «Боруссией»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о заключении нового соглашения с немецким клубом. Об этом габонец сообщил на своей странице в твиттере.

«Позвольте мне слушать музыку. Это лучше, чем читать газеты. Я продлил контракт. Но это не ваша вина, вы не знали об этом», – написал Обамеянг.

Let me Listen Music!! better than newspaper. it’s a Bit of Time i extend my contract🙈 but it’s not your mistake, you didn’t know as often ⏰⏰ pic.twitter.com/xtvazSOQgZ

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) December 18, 2017