Футболисты «Ньюкасла» стали участниками драки

Автор: Дарья Григорьева 0

Джонджо Шелви

Футболисты «Ньюкасла» ввязались в драку. Полузащитник Джонджо Шелви и вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта. 

Сообщается, инцидент произошел в одном из ресторанов, незадолго до отправления команды на предсезонный тур в Китай. Посетитель оскорбил хавбека, упомянув о его лысине. Напомним, Шелви страдает некоторым заболеванием — алопецией (это патологическое выпадение волос). Футболист ответил обидчику, после чего завязалась драка. В ней активное участие принял и одноклубник Шелви Дарлоу.

Клуб отказался от комментирования происшествия.

Ранее, «Ньюкасл» возглавил новый тренер Стив Брюс. Рафаэль Бенитес покинул «сорок» и отправился в китайский чемпионат.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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