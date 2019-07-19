Футболисты «Ньюкасла» стали участниками драки

Футболисты «Ньюкасла» ввязались в драку. Полузащитник Джонджо Шелви и вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта.

Сообщается, инцидент произошел в одном из ресторанов, незадолго до отправления команды на предсезонный тур в Китай. Посетитель оскорбил хавбека, упомянув о его лысине. Напомним, Шелви страдает некоторым заболеванием — алопецией (это патологическое выпадение волос). Футболист ответил обидчику, после чего завязалась драка. В ней активное участие принял и одноклубник Шелви Дарлоу.

Клуб отказался от комментирования происшествия.

Ранее, «Ньюкасл» возглавил новый тренер Стив Брюс. Рафаэль Бенитес покинул «сорок» и отправился в китайский чемпионат.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail