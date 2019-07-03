«Аталанта» взяла в аренду из «Челси» Марио Пашалича с правом выкупа

Полузащитник Марио Пашалич останется в «Аталанте» еще как минимум на год. Прошлый сезон игрок также провел в аренде клуба из Бергамо.

«Челси» продлил контракт с 24-летним полузащитником до 2022 года и отдал его в аренду.

У «Аталанты» также будет право выкупа хорватского футболиста по истечении срока аренды.

В прошедшем сезоне Пашалич провел за итальянскую команду 42 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами. Игрок помог им впервые в истории попасть в Лигу чемпионов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»