«Локомотив» получит за победу в чемпионате 5,8 млн долларов

Автор: Лидия Дидык 0

РФПЛ. 26 тур. «Динамо» — «Локомотив» — 0:4. Химки. «Арена Химки». 14 апреля 2018 г.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму получит «Локомотив» за победу в чемпионате России. Награда клубу составит 5,8 млн долларов. 

«Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около $5,8 млн), команда, занявшая второе место, – 316 млн (около $5 млн), третье – 290 млн (около $4,6 млн).

Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, – 263 млн (около $4,2 млн), пятом – 237 млн (около $3,7 млн), шестом – 211 млн (около $3,3 млн)», – сообщил Прядкин.

Глава лиги отказался называть суммы, которые получат остальные участники турнира, и общую сумму призового фонда.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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