Гекдениз Карадениз хочет взыскать с «Рубина» долг в размере 64 миллионов рублей

РФС до конца недели рассмотрит жалобу бывшего полузащитника Гекдениза Карадениза в адрес «Рубина». 39-летний турок, завершивший в мае 2018-го игровую карьеру, требует от казанского клуба выплаты задолженности в размере 64 миллионов рублей.

Речь идет о зарплате за половину марта, апрель и май прошлого года.

В «Рубине» Карадениз получал 250 тысяч евро в месяц. При этом чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составляет 58,5 миллиона рублей. Карадениз также требует выплатить проценты – около пяти миллионов.

Кроме того, казанцы с этой зарплаты обязаны уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. С учетом этого «Рубину», чтобы рассчитаться, нужно заплатить 85 миллионов рублей.

Бывшие игроки «Рубина» Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин якобы сказали ему, что перед ними долги по зарплате «Рубин» погасил. Это возмутило турка, и он потребовал у руководства клуба рассчитаться и с ним.

Карадениз выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 годы. Турецкий полузащитник дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка России, и двукратным обладателем Суперкубка России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бизнес Online