«Челси» включился в борьбу за Алексиса Санчеса

«Челси» включился в борьбу за подписание форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Главным претендентом остается «МЮ».

Ранее из гонки выбыл «Манчестер Сити», который отказался повторять финансовые условия, предложенные «МЮ».

Однако предложение «Манчестер Юнайтед» может перебить «Челси», который последним вступил в борьбу за Санчеса. «МЮ» согласился заплатить «Арсеналу» около 35 миллионов фунтов и предложил нападающему контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Срок контракта игрока сборной Чили с «Арсеналом» истекает нынешним летом.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian