Трансфер Душана Тадича может обойтись двум топ-клубам в 30 млн евро

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Баварии». Он перешел в голландский чемпионат прошлым летом.

Английский и немецкий клубы уже контактировали с агентами 30-летнего игрока сборной Сербии по поводу возможного перехода.

«Аякс», скорее всего, потребует за Тадича не менее 30 миллионов евро. Прошлым летом хавбек перешел из «Саутгемптона» в голландский клуб за 12 млн.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:1) Тадич забил решающий гол и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo