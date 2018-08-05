Серхио Агуэро стал первым игроком, который забил 200 голов за «Манчестер Сити»

В матче за Суперкубок Англии «Челси» встречается с «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

На 13-й минуте манчестерской команде удалось открыть счет. Гол на свой счет записал нападающий Серхио Агуэро, который отличился после передачи от Филипа Фодена. Для аргентинского футболиста этот гол стал 200-м за клуб в 293-м матче во всех турнирах.

Таким образом, Агуэро стал первым футболистом «Манчестер Сити», которому удалось покорить эту отметку по забитым мячам за клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»