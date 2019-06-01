«ПСЖ» может арендовать Филипе Коутиньо с правом выкупа

Автор: Тимофей Поршнев 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ». Каталонцы хотят получить с продажи игрока 100 миллионов евро.

Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого заинтересован его друг форвард Неймар. Каталонцы намерены выручить с продажи Коутиньо 100 миллионов евро.

Возможен вариант, при котором «ПСЖ» арендует Коутиньо с правом выкупа в зависимости от выступлений бразильца.

Если Коутиньо перейдет в «ПСЖ», команду точно покинет форвард Эдинсон Кавани. Парижанам необходимо продать игроков на 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей.

В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 паса.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозеп Бартомеу: «Уровень Дембеле сейчас лучше, чем у Неймара»

Неймар назвал причины ухода из «Барселоны»

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани об 1:6 с «Барселоной»: «Врачи дали мне снотворное»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 