«ПСЖ» может арендовать Филипе Коутиньо с правом выкупа

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ». Каталонцы хотят получить с продажи игрока 100 миллионов евро.

Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого заинтересован его друг форвард Неймар. Каталонцы намерены выручить с продажи Коутиньо 100 миллионов евро.

Возможен вариант, при котором «ПСЖ» арендует Коутиньо с правом выкупа в зависимости от выступлений бразильца.

Если Коутиньо перейдет в «ПСЖ», команду точно покинет форвард Эдинсон Кавани. Парижанам необходимо продать игроков на 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей.

В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 паса.

Фото: Global Look Press

Источник: As