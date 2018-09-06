Йоан Молло подпишет с «Крыльями Советов» контракт на один год

Французский нападающий Йоан Молло вновь станет футболистом самарских «Крыльев Советов», за которые он выступал с 2015 по 2017 год. Завтра, 7 сентября, 29-летний форвард прилетит в Самару, где заключит с клубом соглашение, рассчитанное на один сезон.

В конце августа СМИ сообщили, что Молло ведет с «Крыльями Советов» переговоры о переходе. Ожидалось, что стороны заключат контракт на два года. В настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

После ухода из «Крыльев Советов» в 2017 году Молло провел один год в петербургском «Зените». Также он успел поиграть за такие клубы, как «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси», «Сент-Этьен». В апреле сообщалось, что нападающий продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Райян».

Первую половину прошлого сезона Молло провел в составе лондонского «Фулхэма», отличившись 1 результативной передачей в 6 матчах Чемпионшипа. В январе этого года стороны разорвали контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»