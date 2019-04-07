«Челси» хочет пригласить Роберта Левандовского

Автор: Тимофей Поршнев 0

Robert Lewandowski

«Челси» заинтересован в трансфере польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Клуб хочет воспользоваться ситуацией в немецком коллективе.

Лондонцы уже связались с представителями 30-летнего футболиста, зная, что немецкий клуб планирует большие изменения в команде.

В свою очередь «Челси» ищет замену Гонсало Игуаину, который летом может вернуться в «Ювентус».

Шведский форвард дортмундской «Боруссии» Александер Исак также заинтересовал английский клуб. 19-летний футболист находится в аренде в «Виллем II». В этом сезоне голландской лиги он забил 16 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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