«Манчестеру Сити» могут запретить совершать трансферы

ФИФА может вынести санкции в отношении «Манчестер Сити». Ранее был наказан «Челси» за приобретение иностранных футболистов моложе 18 лет в обход правил.

Лондонскому «Челси» запретили регистрировать новых игроков в два трансферных периода – летом и в январе 2020 года. Клуб оштрафовали на 460 тысяч фунтов. Штраф также был выписан Футбольной ассоциации Англии (390 тысяч), которая не сумела обеспечить подписание игроков в соответствии с правилами.

Схожие меры могут принять против «Манчестер Сити». ФИФА ведет расследование. В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает не только «Челси», но и «Манчестер Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков. АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий.

Ранее ФИФА за подобные нарушения запрещала трансферы «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail