Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА не смог обыграть «Арсенал» и вылетел из Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Таким образом, армейцы перестают бороться за второй по значению еврокубок.

Лига Европы. 1/4 финала.

ЦСКА — АРСЕНАЛ – 2:2 (2:0)

Москва. 12 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 29284 зрителя

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович (Натхо, 72), Головин, Дзагоев (Витиньо, 38), Чалов (Миланов, 79), Муса.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни, Уилшер (Чемберс, 69), Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт (Ивоби, 77).

Голы: Чалов (39), Набабкин (50), Уэлбек (75), Рэмзи (90)

Предупреждение: Головин (86).

9 (3) удары (в створ) 8 (4)

11 фолы 6

2 угловые 6

0 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Первый матч: ЦСКА — «Арсенал» – 1:4

Начав матч в атакующей манере, ЦСКА начал допускать ошибки, которыми с удовольствием пользовался лондонский «Арсенал». Однако армейцы успешно играли в обороне. Первая половина первого тайма прошла без каких-либо особо опасных моментов. Однако позже команды раскрылись. Темп игры заметно увеличился. ЦСКА сумел грамотно воспользоваться моментом, и Федор Чалов поразил ворота Чеха на 39-й минуте. ЦСКА успешно начал второй тайм, поразив ворота «Арсенала» во второй раз уже на 50-й минуте. До нужного счета оставался один мяч. Армейцы провели много времени в попытках забить долгожданный гол, однако ЦСКА не успел среагировать на ответную атаку лондонцев. Как итог, Уэлбек забил столь важный гол для «Арсенала». Армейцы заметно сдали по ходу концовки матча, что привело к завершающему голу лондонцев, который забил Рэмзи. Таким образом, еврокубковая весна для ЦСКА закончилась.

Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»