Тренера сборной Аргентины сбил автомобиль

Тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сбила машина. Он ехал на велосипеде.

Специалист попал в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений и отпустили домой.

Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летнему тренеру вызвал скорую помощь сам водитель, который его сбил.

El entrenador de @Argentina , Lionel Scaloni, sufrió hoy un accidente sin gravedad mientras conducía su bicicleta. Actualmente se encuentra camino a su domicilio tras el alta médica. pic.twitter.com/gm8VDg7w4y — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) April 9, 2019

Инцидент произошел случайно, когда водитель сдавал на автомобиле назад и не заметил проезжающего мимо Скалони.

Скалони возглавил сборную Аргентины летом 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Аргентины Global Look Press