Тренера сборной Аргентины сбил автомобиль

Тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сбила машина. Он ехал на велосипеде.
Специалист попал в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений и отпустили домой.
Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летнему тренеру вызвал скорую помощь сам водитель, который его сбил.
El entrenador de @Argentina, Lionel Scaloni, sufrió hoy un accidente sin gravedad mientras conducía su bicicleta. Actualmente se encuentra camino a su domicilio tras el alta médica. pic.twitter.com/gm8VDg7w4y
— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) April 9, 2019
Инцидент произошел случайно, когда водитель сдавал на автомобиле назад и не заметил проезжающего мимо Скалони.
Скалони возглавил сборную Аргентины летом 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной Аргентины
Источник: официальный твиттер сборной Аргентины