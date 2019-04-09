Тренера сборной Аргентины сбил автомобиль

Автор: Тимофей Поршнев 0

Scaloni

Тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сбила машина. Он ехал на велосипеде. 

Специалист попал в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений и отпустили домой.

Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летнему тренеру вызвал скорую помощь сам водитель, который его сбил.

Инцидент произошел случайно, когда водитель сдавал на автомобиле назад и не заметил проезжающего мимо Скалони.

Скалони возглавил сборную Аргентины летом 2018 года.

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