«Торпедо» объявило о реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

26 апреля состоялась презентация реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова, которая начнется во втором квартале 2020 года. Ориентировочные сроки строительства составят 2,5 года.

«Знаменательный день, очень важный. Презентуем наш будущий обновленный дом, где наша команда будет одерживать победы. После чемпионата мира это первый новый стадион, что накладывает огромную ответственность. Когда мы вошли в проект, у клуба уже был проект реконструкции стадиона. Но нас он не устроил.

Там была куча технических деталей, которые не устраивали нас и болельщиков. Но главное там не было духа «Торпедо». Мы долго изучали международный опыт, провели международный конкурс, которое выиграло французское бюро «Michel Remon». Скажу одно: это лучший стадион для побед», — сказал бизнесмен Роман Авдеев, который недавно купил «Торпедо».

Ранее арена была рассчитана на 13 450 человек, но после реконструкции ее вместимость возрастет до 15 070 зрителей.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ