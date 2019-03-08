Марсело согласовал 4-летний контракт с «Ювентусом» на 48 млн евро

Защитник «Реала» Марсело по окончании сезона может перейти в «Ювентус». 30-летний бразилец согласовал с туринским клубом 4-летний контракт с окладом 12 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Марсело уже объявил руководству «Реала» о желании продолжить карьеру в «Ювентусе», где выступает его бывший партнер по королевскому клубу Криштиану Роналду.

При главном тренере Сантьяго Солари защитник потерял место в стартовом составе. У него лишь 12-й результат в команде по игровому времени.

Сообщалось также, что на замену Марсело «Реал» рассматривает защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. Контракт Марсело с мадридцами рассчитан до июня 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: La Stampa