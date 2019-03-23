У хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в самолете случился конфликт с фанатом

У полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова случился конфликт с болельщиком сборной России во время перелета в Казахстан. Недавно игрок был вызван на ближайший матч национальной команды.

22-летний футболист, вызванный в сборную на матч квалификации Евро-2020, летел бизнесс-классом в Астану (столица Казахстана переименована в Нур-Султан – прим.).

Фанат спросил с Баринова за действия после чемпионства «Локомотива», когда игрок вышел к болельщикам клуба и завел оскорбительную кричалку про «Спартак». Конфликт был разрешен при помощи бортпроводников.

«То, что Баринова слегка прессанули в салоне бизнеса у самолете из Москвы в Нур-Султан, вы уже, уверен, в курсе. Игрок получил порцию критики за свои слова в адрес «Спартака» после чемпионства. Полузащитник первым достаточно быстро прошел паспортный контроль и отправился в отель. Через час у сборной тренировки на поле «Астана Арена», – написал в телеграм-канале журналист Василий Конов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: телеграм-канал Василия Конова