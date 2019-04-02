Лионель Месси зарабатывает 130 млн евро в год, Криштиану Роналду – 113, Неймар – 91,5, Антуан Гризманн и Гарет Бэйл – в топ-5

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2018/19. Учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

Месси зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 113 миллионов. В «Ювентусе» он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале».

Замыкает тройку нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро. В топ-5 также вошли Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн). Get French Football News уточняет, что суммы указаны до вычета налогов.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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