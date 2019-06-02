«Реал» может предложить Гарета Бэйла и еще двух игроков в обмен на Поля Погба

«Реал» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба​. Клуб уже придумал способ добиться перехода.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес пытается избежать оплаты трансфера наличными. Вместо этого, «Реал»постарается компенсировать часть сделки в виде обмена трех игроков на французского хавбека.

«МЮ» будет предложен голкипер Кейлор Навас, полузащитник Хамес Родригес и форвард Гарет Бэйл. Все три футболиста больше не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана​

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба намерен покинуть «Олд Траффорд» этим летом. Контракт полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2018/19 Поль Погба провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sunday Times