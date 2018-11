Массимо Каррера покидает Москву

View this post on Instagram

❗️Болельщики #ФКСпартак и журналисты ❗️ Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00. Все, кто хочет проводить тренера – приезжайте, он говорит, что будет очень рад всех видеть! 🤗 #спартак #массимокаррера #massimocarrera #каррерим⚪️🔴