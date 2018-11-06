Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покидает Москву. Стала известна дата его вылета в Италию.

Об этом у себя в Инстаграме написала журналист Лада Алексеева: «Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00. Все, кто хочет проводить тренера – приезжайте, он говорит, что будет очень рад всех видеть!».

Напомним, что Массимо Каррера принял «Спартак» как главный тренер в сезоне 2016/17. При нем клуб стал с 2001 года чемпионом России. 22 октября 2018 года итальянского специалиста оправили в отставку.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Лады Алексеевой