Стали известны составы дивизионов Лиги наций УЕФА

По итогам отборочных матчей ЧМ-2018 определился состав четырех дивизионов Лиги наций. Сборная России попала в дивизион В.

В дивизион А попали первые 12 представителей рейтинга – Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия. Здесь также будет 4 группы по три команды.

Сборная России сыграет в дивизионе B, куда вошли команды, занимающие места в рейтинге с 13-го по 24-е. Это Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. В дивизионе будет 4 группы по три команды.

В дивизионе С выступят Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. В этом дивизионе будет одна группа из трех команд, а также три группы – из четырех.

Дивизион D составят Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. Здесь будет 4 группы по четыре команды.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре.

Фото: Global Look Press

Источник: tass