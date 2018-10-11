Павел Мамаев может подать встречный иск на водителя, которого избил

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил серьезную травму лица и настаивает, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой первым нанес ему удар. Футболист может подать встречный иск на шофера в ближайшее время.

Во время допроса в ГСУ ГУ МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанёс удар. По версии футболиста, после незначительного инцидента шофёр вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанёс Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.

«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано заявление и на Соловчука», — сказал человек, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что на Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело по статье «хулиганство».

Фото: Global Look Press

Источник: Росбалт