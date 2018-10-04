Неймар догнал Кака

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился тремя забитыми мячами в ворота белградской «Црвены Звезды» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, форвард забил уже свой 30 гол в этом турнире.

Как сообщают СМИ, нападающий поднялся в рейтинге бразильских футболистов, забивавших в главном еврокубке, и теперь делит по этому показателю первую строчку с бывшим полузащитником «Милана» и «Реала» Кака– у обоих игроков по 30 голов. Замыкает первую тройку экс-хавбек «Барселоны» и «Милана» Ривалдо– в его активе 27 мячей.

Всего в Лиге чемпионов Неймар провел 49 матчей. В 2015 году нападающий становился триумфатором турнира в составе «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: официальном «твиттере» Лиги чемпионов