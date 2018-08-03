«Краснодар» согласовал контракт с защитником «Аталанты» Бератом Джимсити

Автор: Михаил Серебряков 0
Berat Djimsiti

Защитник «Аталанты» Берат Джимсити близок к переходу в «Краснодар». По информации СМИ, 25-летний игрок сборной Албании уже согласовал условия контракта с «Краснодаром», однако клубам ещё нужно договориться о трансфере.

Джимсити перешел в «Аталанту» в 2016 году из «Цюриха».

Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Беневенто». Принял участие в 30 матчах итальянской Серии А и отдал результативную передачу.

Напомним, ранее «Краснодар» расторг контракт с защитником Игорем Калининым, который присоединился к клубу в начале 2018 года и помог команде в двух официальных играх.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

 

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