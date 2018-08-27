Игроки сборной Германии на чемпионате мира – 2018 раскололись на два лагеря

Одной из причин провала сборной Германии на чемпионате мира – 2018 мог стать конфликт внутри команды. По информации СМИ, немецкая команда на мундиале в России раскололась на два лагеря.

Первый включал в себя футболистов иностранного происхождения, среди которых Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во втором лагере оказались коренные уроженцы Германии: Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие.

Первая группа называла представителей второй «картофель» – насмешливое прозвище в отношении немцев, которые зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» – немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран.

Мюллер много пародировал и высмеивал манеру общения и образ жизни партнеров по команде. Иностранные представители в сборной Германии слушают рэп-музыку, любят дорогие украшения и спортивные авто, в то время как немцы предпочитают более спокойно проводить время.

При этом обе группы были недовольны действиями главного тренера команды Йоахима Лева. «Иностранцам» не понравилось решение специалиста не вызвать на мундиаль Лероя Сане, а немцы не одобрили непопадание в заявку Сандро Вагнера.

Напомним, на чемпионате мира – 2018 сборная Германии впервые не сумела преодолеть групповой этап мундиаля.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild