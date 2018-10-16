Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке. Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие ещё будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены ещё обвинения, пока не ясно», – сообщает источник.

Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был взят под стражу до 8 декабря в связи с участием в нескольких потасовках, в ходе которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС