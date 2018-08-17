Александр Головин посетил ночной клуб в Монако, где два года назад были Кокорин и Мамаев

Полузащитник «Монако» Александр Головин посетил ночной клуб Twiga, расположенный в Монте-Карло. 22-летний футболист пришел на концерт Тимати и Егора Крида.

На столе, около которого находился Александр, стоял кальян. Рядом со спортсменом танцевали модели Катя Дорожко и Алена Крюкова. По неподтвержденной информации, девушки сопровождали игрока на вечеринке (занимались эскортом).

Напомним, два года назад в этом же клубе были замечены два футболиста сборной России — Александр Кокорин и Павел Мамаев. На Евро-2016 национальная команда заняла в своей группе последнее место, но уже через несколько дней после вылета с чемпионата Кокорин и Мамаев прибыли в Twiga и потратили около 250 тысяч евро на шампанское Cristal.

В ночной клуб Головин прибыл на костылях, так как в начале августа он получил повреждение голеностопа на тренировке «Монако». Полузащитник будет восстанавливаться от травмы еще 3-4 недели и пропустит несколько туров начавшегося чемпионата Франции.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram-аккаунт «news_zvezd»