Александр Головин посетил ночной клуб в Монако, где два года назад были Кокорин и Мамаев

Полузащитник «Монако» Александр Головин посетил ночной клуб Twiga, расположенный в Монте-Карло. 22-летний футболист пришел на концерт Тимати и Егора Крида.
На столе, около которого находился Александр, стоял кальян. Рядом со спортсменом танцевали модели Катя Дорожко и Алена Крюкова. По неподтвержденной информации, девушки сопровождали игрока на вечеринке (занимались эскортом).
Российская футбольная звездочка Александр Головин, перешедшая в Монако за 30 млн евро, замечен с кальяном в окружении Кати Дорожко и Алёны Крюковой (о девочках много написано в «Рынке шкур»), на вечеринке Тимати и Егора Крида в “Twiga Monte Carlo”. А что ещё делать с зарплатой в 2 млн евро в год на больничном месяц? #головин #тимати #егоркрид #крид # @timatiofficial @egorkreed #golovin #блэкстар #блэкстарбургер #blackstar #blackstarburger ————————————— Самые свежие и горячие новости @news_zvezd Топ комментарий получит комент и лайки.
Напомним, два года назад в этом же клубе были замечены два футболиста сборной России — Александр Кокорин и Павел Мамаев. На Евро-2016 национальная команда заняла в своей группе последнее место, но уже через несколько дней после вылета с чемпионата Кокорин и Мамаев прибыли в Twiga и потратили около 250 тысяч евро на шампанское Cristal.
В ночной клуб Головин прибыл на костылях, так как в начале августа он получил повреждение голеностопа на тренировке «Монако». Полузащитник будет восстанавливаться от травмы еще 3-4 недели и пропустит несколько туров начавшегося чемпионата Франции.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Instagram-аккаунт «news_zvezd»