«Бавария» нацелилась на Аарона Рэмзи

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к валлийскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи. Немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с «канонирами».

В этом случае хавбек достанется «Баварии» бесплатно.

Напомним, что Рэмзи не договорился о продлении контракта с «Арсеналом», так как клуб не сумел удовлетворить его финансовые требования. Также валлиец входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 27-летний Рэмзи провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, а также отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express