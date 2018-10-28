Безголевая серия Диего Косты в чемпионате впервые достигла 17 игр

Автор: Михаил Серебряков 0

Диего Коста

Форвард «Атлетико» Диего Коста не смог забить в матче испанской примеры с «Сосьедадом» (2:0). И продлил свою неудачную серию.

Безголевая серия нападающего в национальных чемпионатах впервые достигла 17 игр (ранее Коста выступал за «Челси»).

Последний раз нападающий поражал чужие ворота 18 сентября в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), в Ла Лиге – 25 февраля 2018 года в матче с «Севильей» (5:2).

Футболист вернулся в «Атлетико» в январе этого года. И уже в своей первой игре за испанский клуб отметился забитым голом, поразив ворота «Хетафе».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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