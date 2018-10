Безголевая серия Диего Косты в чемпионате впервые достигла 17 игр

Форвард «Атлетико» Диего Коста не смог забить в матче испанской примеры с «Сосьедадом» (2:0). И продлил свою неудачную серию.

Безголевая серия нападающего в национальных чемпионатах впервые достигла 17 игр (ранее Коста выступал за «Челси»).

Последний раз нападающий поражал чужие ворота 18 сентября в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), в – 25 февраля 2018 года в матче с «Севильей» (5:2).

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

Diego Costa has failed to score in his last 17 league games, his longest drought between La Liga and the Premier League 👎 pic.twitter.com/F1z0cehcdJ

— Goal UK (@GoalUK) October 27, 2018