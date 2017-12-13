В «Атлетико» и «МЮ» считают, что Антуан Гризманн летом перейдет в «Барселону»

Руководители «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» полагают, что нападающий Антуан Гризманн перейдет в «Барселону». Трансфер должен состояться следующим летом.

В прошедшее межсезонье французский форвард мог оказаться в «МЮ», но в итоге решил остаться в Мадриде в связи с тем, что его клуб не имел возможности покупать новичков из-за запрета ФИФА на трансферы.

Руководители «Юнайтед» недавно возобновили интерес к 26-летнему футболисту, однако получил ответ, что каталонцы их очень сильно опережают в борьбе за него.

Некоторые игроки «Атлетико» сейчас тоже уже считают, что летом Гризманн окажется в «Барселоне».

Вероятно, этот трансфер обойдется сине-гранатовым более, чем в 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent