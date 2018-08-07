«Зенит» согласился заплатить за Диего Лаксальта 20 млн евро

«Зенит» продолжает работу над трансфером полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта. На уругвайца претендуют несколько клубов, но только петербуржцы согласились заплатить за него требуемые 20 миллионов евро.

Ситуация с трансфером 25-летнего хавбека может разрешиться на этой неделе.

«Дженоа» готов к расставанию с игроком и рассматривает несколько кандидатур в качестве потенциальной замены: Андреа Бертолаччи, который провел в Генуе прошлый сезон в аренде, и Луку Антонелли. Оба футболиста принадлежат «Милану».

Ранее появилась информация, что Лаксальт будет зарабатывать в «Зените» 2,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport