«Зенит» согласился заплатить за Диего Лаксальта 20 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Ласкальт

«Зенит» продолжает работу над трансфером полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта. На уругвайца претендуют несколько клубов, но только петербуржцы согласились заплатить за него требуемые 20 миллионов евро.

Ситуация с трансфером 25-летнего хавбека может разрешиться на этой неделе.

«Дженоа» готов к расставанию с игроком и рассматривает несколько кандидатур в качестве потенциальной замены: Андреа Бертолаччи, который провел в Генуе прошлый сезон в аренде, и Луку Антонелли. Оба футболиста принадлежат «Милану».

Ранее появилась информация, что Лаксальт будет зарабатывать в «Зените» 2,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

 

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