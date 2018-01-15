На билеты к ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок

Автор: Дмитрий Темников 0

ЧМ-18

В ФИФА опубликовали данные о поданных заявках на матчи чемпионата мира в России. Об этом стало известно СМИ. 

Международная федерация футбола получила около 3 141 163 заявок (цифра растет) на покупку билетов к играм ЧМ. Из этой суммы 38% принадлежат иностранцам в большинстве своем из Германии, Мексики, Аргентины, США, Испании, Бразилии, Перу, Китая, Польши и Колумбии. Данный период продаж будет завершен 31 января.

Напомним, матчи финальной стадии турнира пройдут в 11 городах России. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля текущего года.

Фото: Global Look Press
Источник: FIFA.com

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