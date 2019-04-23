«Бавария» может отказаться от пописания Хадсона-Одои

Травма игрока «Челси» Каллума Хадсона-Одои может сорвать его будущий переход. Напомним, что у игрока диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Восстановление от таких травм занимает очень длительный срок – от шести месяцев. И скорее всего, полузащитник не будет готов к началу сезона.

По этой причине «Бавария» может отказаться от его трансфера. Как уже известно Франк Рибери и Арьен Роббен покидают клуб летом, поэтому им нужна замена: игрок, который сразу сможет принимать участие в матчах.

В «Баварии» опасаются, что Хадсон-Одои может оказаться склонным к травматизму, а все вингеры клуба такими и являются.

Фото: Global Look Press

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