Единственный счет «Анжи» арестован Федеральной налоговой службой

У махачкалинского клуба могут возникнуть проблемы с финансированием. Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по единственному банковскому счету команды.

«Действительно, налоговая служба (ФНС России) приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина – задолженность по налоговым выплатам», – сказал Флегонтов.

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке в в размере почти 300 миллионов рублей. С такой просьбой ранее к правительству республики обратился генеральный директор клуба.

Руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.