Марио Гомес в 300 матчах Бундеслиги забил 165 голов

Форвард «Штутгарта» Марио Гомес в игре с «Фрайбургом» (3:3) оформил дубль. И установил новый рекорд Бундеслиги.

В 300-м матче за карьеру в чемпионате Германии 33-летний нападающий забил 164-й и 165-й голы.

Это лучший результат среди действующих немецких игроков. Гомес опережает Томаса Мюллера («Бавария», 106 мячей), Марко Ройса («Боруссия» Д, 100), Лукаса Подольски («Виссел Кобе», экс-«Кельн» и «Бавария», 70) и Макса Крузе («Вердер», 63).

Марио является бронзовым призером Чемпионата мира-2010, который проходил в ЮАР.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta