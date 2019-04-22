Стала известна серьезность травмы Дениса Черышева

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получил травму во время матча с «Бетисом». Игра окончилась победой «Летучих мышей» со счетом 2:1.
Игрок получил травму и был заменен на 34-й минуте.
На официальном сайте «Валенсии» сказано, что игроку диагностирована травма капсульно-связочного аппарата коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости. Остаток сезона игрок проведёт в лазарете.
В нынешнем сезоне Черышев провел 47 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Валенсии»