Стала известна серьезность травмы Дениса Черышева

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получил травму во время матча с «Бетисом». Игра окончилась победой «Летучих мышей» со счетом 2:1.

Игрок получил травму и был заменен на 34-й минуте.

На официальном сайте «Валенсии» сказано, что игроку диагностирована травма капсульно-связочного аппарата коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости. Остаток сезона игрок проведёт в лазарете.

В нынешнем сезоне Черышев провел 47 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»