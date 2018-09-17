Экс-форвард «Спартака» Веллитон забил четыре гола в матче первенства ОАЭ

Автор: Михаил Серебряков 0

Веллитон

Нападающий «Аль-Шажра» Веллитон, известный любителям футбола по выступлению за московский «Спартак», помог своей команде обыграть «Аль-Наср» в матче второго тура чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов. Игрок оформил покер.

Уже в начале встречи бразилец открыл счет голом с пенальти, а к концу первого тайма оформил хет-трик. В концовке матча Веллитон забил свой четвертый мяч, установив окончательный счет – 6:3.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. В составе красно-белых нападающий провел 104 матча, в которых забил 57 голов, а также трижды стал серебряным призеаром чемпионата России (в 2007, 2009 и 2012 годах). За свою карьеру он также успел поиграть в Бразилии, Испании и Турции, откуда в 2017 году перебрался в «Аль-Шажра».

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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