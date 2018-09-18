Дубайский «Аль-Наср» подписал 2-летний контракт с Альваро Негредо

Автор: Михаил Серебряков 0

Негредо

Бывший нападающий сборной Испании Альваро Негредо продолжит карьеру в ОАЭ. Контракт на два года с 33-летним форвардом заключил клуб «Аль-Наср».

Игрок получил в своей новой команде 11-й номер.

Ранее сообщалось, что зарплата Негредо составит 7 миллионов евро в год. Его предыдущим клубом был «Бешикташ», где он получал в два раза меньше.

В минувшем сезоне испанец забил 7 мячей в 31 матче чемпионата Турции. В текущем сезоне на его счету 2 гола в 4 матчах.

Испанец является чемпионом Европы-2012.

Фото: официальный твиттер «Аль-Насра»
Источник: официальный твиттер «Аль-Насра»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Негредо

Альваро Негредо может перейти в клуб из ОАЭ

Артем Дзюба

Переговоры между «Зенитом» и «Галатасараем» об аренде Артема Дзюбы прошли успешно

Лорис Кариус

Лорис Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Бешикташ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 