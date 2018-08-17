«Реал» подал жалобу в ФИФА на «Интер» из-за переговоров с Лукой Модричем

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

Модрич

Руководство «Реала» обратилось в ФИФА из-за переговоров «Интера» с полузащитником Лукой Модричем. Испанский клуб подал официальную жалобу на поведение миланской команды.

У 32-летнего хорвата есть действующий контракт с мадридцами, и президент клуба Флорентино Перес заявил, что не отпустит игрока, если кто-то не выплатит отступные – 750 миллионов евро.

Однако миланцы начали переговоры с представителями Модрича, не получив на это согласия «Реала», что запрещено правилами ФИФА при действующем контракте, срок которого истекает более чем через полгода.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

 

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