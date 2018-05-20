Сын Руслана Нигматуллина подписал контракт с клубом из США

Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Руслан будет играть за клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС. Пока за молодежный состав.

– Сын будет играть за молодежный состав «Атланты Юнайтед», ждем, когда его заявят. Молодежный чемпионат проходит по системе «осень-весна», так что трансфер еще впереди. В феврале ездили на просмотр, Руслан тренировался со вторым составом – аналогом «Спартака-2» в России. Тренерам он понравился, получил положительные отзывы. Сын уже месяц в США, изучает язык, тренируется, – сказал Нигматуллин-старший. – Главный конкурент Руслана – вратарь молодежной сборной США, но он со следующего уезжает в университет, поэтому, если все будет хорошо, сын начнет сезон в роли первого номера.

Также сообщается, что в феврале 2018-го года Нигматуллин-младший прошел просмотр в «Атланте Юнайтед» и получил положительные отзывы от тренерского штаба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»