«Лацио» был наказан за расизм со стороны их болельщиков по отношению к темнокожим игрокам «Милана»

Спортивный суд Италии наказал «Лацио» за расистские кричалки болельщиков во время матча полуфинала Кубка Италии с «Миланом». Матч окончился победой римлян со счетом 0:1.

Болельщики римской команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес чернокожих игроков Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессиэ. Все это сопровождалось освитываниями и баннерами.

«Лацио» получил условное наказание. Если болельщики «римлян» будут снова замечены в расизме, будет закрыт их фан-сектор . Испытательный срок составит год.

Также перед игрой в Милане римские ультрас вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини».

Это уже не первое происшествие с фанатами римлян за этот сезон. Подобные скандирования были и во время игр «Удинезе» и «Кьево».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera