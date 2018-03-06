Антон Миранчук может перейти в европейский клуб

Автор: Дмитрий Темников 0

Антон Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук близок к переходу в команду из Европы. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян. 

При этом спортивный журналист не назвал клуб или лигу, где Антон может продолжить карьеру. Напомним, соглашение 22-летнего игрока с красно-зелеными рассчитан до лета 2019 года, а сумма отступных составляет 7 млн евро. Заработок Антона «Локомотиве» составляет около 500 тысяч евро за сезон.

В текущем сезоне РФПЛ полузащитник провел за «железнодорожников» 21 матч. В этих встречах он забил 1 гол.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна «Секретные материалы»

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