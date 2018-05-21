Антуан Гризманн остается в «Атлетико»

Вопрос о трансфере нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» решен. Игрок никуда не уходит.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн передумал уходить в «Барселону» и решил остаться в Мадриде. Ранее появилась информация, что 27-летний француз согласовал условия контракта с «Барселоной» и заключит с каталонцами соглашение сроком на пять лет. В год Гризманн будет получать 15 миллионов евро.

По данным издания, свое решение остаться с «матрасниками» нападающий озвучил перед матчем 38 тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2).

За мадридский клуб Гризманн выступает с 2014 года. За это время он провел 208 матчей и забил 112 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca