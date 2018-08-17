«Атлетико» выплатит штраф в 46450 евро за участие третьих лиц в трансферах

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт по делу «Атлетико». Мадридский клуб оштрафован за нарушение кодекса организации.

«Индейцы» выплатят штраф в 46450 евро. Дело в том, что «Атлетико» имел контракт, позволяющий третьим лицам влиять на трансферную политику команды. Это противоречит правилам ФИФА.

По сообщениям СМИ, в 2014-м инвестиционный фонд мадридцев помог руководству клуба приобрести половину прав на нападающего «Торино» Алессио Черчи. Перейдя в «Атлетико», итальянец провел за команду 11 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА