«Атлетико» выплатит штраф в 46450 евро за участие третьих лиц в трансферах

Автор: Дмитрий Темников 0

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт по делу «Атлетико». Мадридский клуб оштрафован за нарушение кодекса организации. 

«Индейцы» выплатят штраф в  46450 евро. Дело в том, что «Атлетико» имел контракт, позволяющий третьим лицам влиять на трансферную политику команды. Это противоречит правилам ФИФА.

По сообщениям СМИ, в 2014-м инвестиционный фонд мадридцев помог руководству клуба приобрести половину прав на нападающего «Торино» Алессио Черчи. Перейдя в «Атлетико», итальянец провел за команду 11 игр.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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