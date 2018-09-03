Гол Дениса Черышева Хорватии попал в десятку лучших по версии ФИФА

Полузащитник сборной России Денис Черышев оказался в финале голосования ФИФА на лучший гол года. Футболист попал в топ-10.

В десятке финалистов Черышев оказался благодаря своему забитому мячу в четвертьфинале ЧМ-2018 в ворота сборной Хорватии.

Напомним, приз имени Ференца Пушкаша вручается ежегодно с декабря 2009 года. В этом году церемония The Best FIFA Football Awards, где будут выбраны победители в 9 номинациях, пройдет в Лондоне 24 сентября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер ФИФА