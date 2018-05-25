«Барселона» продлит контракт с Самюэлем Умтити до ЧМ-2018

«Барселона» продолжает работу по продлению контракта с защитником Самюэлем Умтити. Игрок запрашивал у клуба слишком высокую зарплату, которую руководство не готово было ему предложить.

Француз в итоге согласился уменьшить свои требования, и стороны приблизились к сделке.

«Умтити не может перескочить в ранге зарплат сразу не несколько уровней вверх, потому что он молод. Но мы придем к договоренности», – прокомментировал ситуацию президент «Барсы» Жозеп Бартомеу в эфире Catalunya Radio.

Каталонцы ожидают, что новый контракт с Умтити будет подписан до старта ЧМ-2018.

«Барселона» не может предложить французу такую же зарплату, как «Манчестер Юнайтед», но надеется, что Умтити подпишет соглашение, в котором будут существенные бонусы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es